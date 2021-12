“Chiara Ferragni si è fatta fare la manicure mentre era positiva” L’imprenditrice digitale non ci sta e sbotta | “Non ci vuole un genio | guardate le mie foto”

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - xoxoFrancyii : RT @thedoctorIies: chiara ferragni voce del popolo - FQMagazineit : “Chiara Ferragni si è fatta fare la manicure mentre era positiva”. L’imprenditrice digitale non ci sta e sbotta: “N… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Capodanno in topless per. L'imprenditrice digitale è positiva al Covid e sta trascorrendo la quarantena nella casa di Milano insieme al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria. Le giornate, puntualmente ...La regina di Instagram ha risposto alle molte critiche che le sono arrivate in questi ...Chiara Ferragni e Fedez sono ancora positivi al Covid-19, ma l’influencer rassicura i suoi fan dicendo loro che stanno bene e non hanno ...Chiara Ferragni si è presa una “pausa” dal Covid e sui social ha pubblicato un selfie in topless. Gli haters non hanno perso occasione per scagliarsi contro di lei, accusandola di non aver rispettato ...