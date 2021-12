Casa, Caritas: 32mila sfratti per morosità, urge riflessione da parte di Governo e Parlamento (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Più di 4mila sfratti in via di esecuzione a Roma e 32mila quelli in programma in tutta Italia, quasi tutti per morosità, richiedono un’attenta riflessione da parte del Governo e del Parlamento. L’allarme viene lanciato dalla Caritas di Roma che parla di “situazioni molto complesse che riguardano il diritto all’abitare di famiglie che erano già in gravi difficoltà economiche prima della pandemia di Covid-19 e che in questi mesi hanno subito ancora di più gli effetti della crisi”. “Allo stesso tempo – sottolinea Caritas – occorre tutelare i piccoli proprietari che hanno nella Casa affittata un’integrazione fondamentale per il reddito familiare”. Per questo, pur apprezzando la “sospensione” temporanea fino al 7 gennaio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Più di 4milain via di esecuzione a Roma equelli in programma in tutta Italia, quasi tutti per, richiedono un’attentadadele del. L’allarme viene lanciato dalladi Roma che parla di “situazioni molto complesse che riguardano il diritto all’abitare di famiglie che erano già in gravi difficoltà economiche prima della pandemia di Covid-19 e che in questi mesi hanno subito ancora di più gli effetti della crisi”. “Allo stesso tempo – sottolinea– occorre tutelare i piccoli proprietari che hanno nellaaffittata un’integrazione fondamentale per il reddito familiare”. Per questo, pur apprezzando la “sospensione” temporanea fino al 7 gennaio ...

