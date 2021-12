Cambia la quarantena e l’isolamento in caso di contatti con positivi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Approvate 3 tipologie di quarantena. per le persone che hanno fatto la dose booster o con ciclo vaccinale completo da meno di 4 mesi che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ma non hanno sintomi. Chi fa parte di questa categoria non dovrà fare la quarantena, ma rispettare una forma di autosorveglianza. Fino al 10. giorno successivo all’esposizione al caso, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Al 5. giorno dal contatto con il caso positivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo Chi ha il Green Pass rafforzato da oltre 4 mesi dovrà fare una quarantena di 5 giorni (invece degli attuali 7 giorni) e avere un esito negativo di un tampone al termine di questo periodo. Per i non vaccinati la situazione resta invariata, la quarantena durerà 10 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Approvate 3 tipologie di. per le persone che hanno fatto la dose booster o con ciclo vaccinale completo da meno di 4 mesi che hanno avuto un contatto stretto con un positivo ma non hanno sintomi. Chi fa parte di questa categoria non dovrà fare la, ma rispettare una forma di autosorveglianza. Fino al 10. giorno successivo all’esposizione al, è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Al 5. giorno dal contatto con ilpositivo Covid-19, l’effettuazione di un tampone con esito negativo Chi ha il Green Pass rafforzato da oltre 4 mesi dovrà fare unadi 5 giorni (invece degli attuali 7 giorni) e avere un esito negativo di un tampone al termine di questo periodo. Per i non vaccinati la situazione resta invariata, ladurerà 10 ...

