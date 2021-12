Ascolti tv 29 dicembre 2021 | altra fiaba di Rai1 che doppia Canale5

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 30 dicembre 2021)tv: tre film sul podio dei programmi più visti In piene vacanze natalizie lo scontro tra quasi tutte le reti generaliste è sui film. Alla fine ha vintocon il classico La Bella e la Bestia che ha fatto il 19,1% e 4,003 milioni di contatti. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva portato a casa il 16,4% e 3,1 milioni con il film Pinocchio. Seconda posizione per la pellicola Natale da chef sucon il 10,6% e 2,158 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 7,9% e 1,5 milioni con la serie tv Tutta colpa di Freud. Medaglia di bronzo per l’ennesima replica di Forrest Gump su Italia1, che ha registrato il 7,5% di share media con 1,467 milioni d’italiani collegati. Mercoledì scorso Now You See Me – I maghi del crimine aveva raccolto il 5,8% e 1,2 milioni....