Arezzo | sanitario in pensione faceva tamponi in strada | denunciato

Un ex sanitario, dipendente di una struttura accreditata con la Regione Toscana per effettuare tamponi è stato denunciato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo

Ex sanitario fa tamponi rapidi a pagamento lungo le strade: denunciato

Unin pensione, dipendente di una struttura accreditata con la Regione Toscana per effettuare tamponi è stato denunciato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno in provincia didopo ...... necessarie a prevenire possibili situazioni di trasmissione dei contagi, possono essere adottate, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, dal Direttoredell'Ausl ...Un uomo, vestito da operatore sanitario, effettuava tamponi anti Covid ai passanti, facendosi pagare 15 euro per ogni test, con risultati spesso inattendibili. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e ...Anche la Toscana è investita dall’ondata pandemica. Oggi i contagi registrati sono 15.830. È un dato in parte condizionato dall’ordinanza del presidente ...