Zeman: "Insigne al Toronto? Sarebbe un vero peccato"

Insigne al Toronto. Da due giorni non si parla di altro. L'offerta faraonica dei canadesi è su tutte le pagine sportive e tanti calciatori, allenatori e opinionisti ne stanno parlando. Anche Zdenek Zeman, allenatore di Lorenzo sia a Foggia sia a Pescara, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando l'operazione di mercato.

"Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità. Ma non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione. Per me lui rimane sempre napoletano. Il discorso è che oggi il calcio è diventato un business anche per i giocatori. Ma a me dispiacerebbe…"

100x100Napoli : Zeman su Insigne: “Da sempre lui vive per Napoli, da piccolo sognava quella maglia” - ToninoCommis : @Gazzetta_it se zeman considera insigne un talento addirittura unico si spiega perchè le sue squadre incassavano re… - SSCNapoliFeed : Zeman: 'Insigne via? Sarebbe un peccato. Sognava di vincere a casa sua' - news24_inter : Il pensiero di #Zeman - CalcioNews24 : #Insigne-#Toronto, #Zeman non ci sta -