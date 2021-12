Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, LA CIRCONE E’ REGOALRE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA CASSIA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CON SENSO UNICO ALTERNATO CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, CON RIPERCUSSIONI CODE SU VIA BRACCIANENSE, TUTTO IN DIREZIONE RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA ANCHE QUI PER LAVORI CODE IN AUMENTO, DA VIA DI TRIGORIA A CASTEL DI DECIMA, VERSOSEMPRE SULLA PONTINA, IN DIREZIONEUN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, ALL’ALTEZZA DI VIA ...