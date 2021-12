Via libera del Cdm al Super Green Pass anche su autobus e nei ristoranti all’aperto. Niente quarantena per chi è vaccinato con terza dose (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Via libera del governo al nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore il 10 gennaio 2022 e sarà valido fino alla cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 31 marzo 2022. Tra le misure approvate dall’esecutivo vi è l’eliminazione della quarantena per tutti i vaccinati con terza dose e per gli impiegati nei servizi essenziali. Salta anche l’obbligo di quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid anche per chi ha ricevuto la seconda dose da meno di 4 mesi (120 giorni) ed è asintomatico. Alle persone escluse dalla quarantena sarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito negativo di un tampone. Per chi è vaccinato con seconda dose da più di 4 mesi la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Viadel governo al nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore il 10 gennaio 2022 e sarà valido fino alla cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 31 marzo 2022. Tra le misure approvate dall’esecutivo vi è l’eliminazione dellaper tutti i vaccinati cone per gli impiegati nei servizi essenziali. Saltal’obbligo didopo un contatto stretto con un positivo al Covidper chi ha ricevuto la secondada meno di 4 mesi (120 giorni) ed è asintomatico. Alle persone escluse dallasarà richiesto al quinto giorno dal contatto con il caso positivo l’esito negativo di un tampone. Per chi ècon secondada più di 4 mesi la ...

