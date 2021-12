(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha festeggiato il suocon unae un look davvero. La piccola di casa Ferragnez, infatti, ha spento 29 candeline posizionate su una montagna di patatine a mo’ di birthday cake, preparata per lei dal fidanzato Luca Vezil. Un gesto che le ha sicuramente risollevato l’umore, dopo che – nei giorni antecedenti alla sua festa – l’influencer si era lamentata di un altrotrascorso in sordina a causa del Covid (tanto che ha già annunciato che festeggerà la ricorrenza a marzo, insieme alla sorella Francesca). Vi raccomandiamo... Pronte per Capodanno? Sì, con il tubino oro diMa il gesto di Vezil ha rivoluzionato la sua ...

Advertising

infoitcultura : Valentina Ferragni celebra il compleanno con una torta (e un maglione) speciali - MegghieUP : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - stephsmarie : Valentina Ferragni da piccola identica alla bimba di Beethoven - xthedeathofme : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - icarvsplume : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni

Oggi è il compleanno die la 29enne non avrebbe potuto festeggiarlo meglio dopo . La piccola di casaperò non è solita trascorrere il giorno della sua festa come il resto della famiglia. Come ha ...Cerchiamo di rimediare con le poche ore a disposizione" scriveva nelle storie Instagram di ieri, raccontando ai follower il giorno precedente al suo compleanno. La minore di casa ...Attualmente positiva al covid insieme a suo marito, Chiara Ferragni ha finalmente ricevuto una bellissima notizia. Francesca, la secondogenita delle ...Valentina Ferragni celebra il compleanno con un maglione speciale: rosa e a collo alto è in lana, leggermente oversize e molto avvolgente.