Usa, la polizia spara dentro il centro commerciale e uccide per errore una 14enne che provava un vestito (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È morta a 14 anni mentre provava un vestito nel camerino di un grande magazzino a Los Angeles. È stata colpita accidentalmente da un proiettile sparato dalla polizia che era intervenuta per fermare un’aggressione. La storia di Valentina Orellana-Peralta indigna e chiede giustizia. È successo alla Burlington Coat Factory di North Hollywood a Los Angeles il 23 dicembre. La vittima 14enne si stava preparando a festeggiare il passaggio all’età adulta che nella comunità latinoamericana avviene 15 anni con la festa della quinceanera. Vicino a lei, nel camerino, c’era la madre. Valentina era nata e cresciuta a Santiago in Cile. L’arrivo in California era avvenuto solo sei mesi fa per passare un po’ di tempo con la sorella più grande. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo agitato che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È morta a 14 anni mentreunnel camerino di un grande magazzino a Los Angeles. È stata colpita accidentalmente da un proiettileto dallache era intervenuta per fermare un’aggressione. La storia di Valentina Orellana-Peralta indigna e chiede giustizia. È successo alla Burlington Coat Factory di North Hollywood a Los Angeles il 23 dicembre. La vittimasi stava preparando a festeggiare il passaggio all’età adulta che nella comunità latinoamericana avviene 15 anni con la festa della quinceanera. Vicino a lei, nel camerino, c’era la madre. Valentina era nata e cresciuta a Santiago in Cile. L’arrivo in California era avvenuto solo sei mesi fa per passare un po’ di tempo con la sorella più grande. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo agitato che ...

