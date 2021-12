Un giorno di dieta detox (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La dieta detox non necessariamente richiede giorni o settimane di sofferenza: dopo gli eccessi di Natale o di fine anno, infatti, per disintossicare gli organi e smaltire il possibile può bastare una sola giornata dedicata a sé. È quanto sostiene Marc Messe?gue? - figlio del celebre Maurice, pioniere della fitoterapia - che da anni collabora con il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio dove realizza programmi di benessere personalizzati per raggiungere l'equilibrio piscofisico (e per dimagrire) grazie a un'alimentazione sana e attraverso soluzioni 100% naturali. La dieta detox dopo le feste In generale, dopo gli eccessi a tavola Marc Messegué consiglia una dieta detox di qualche giorno seguendo semplicemente un protocollo alimentare piu? leggero, con condimenti semplici ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lanon necessariamente richiede giorni o settimane di sofferenza: dopo gli eccessi di Natale o di fine anno, infatti, per disintossicare gli organi e smaltire il possibile può bastare una sola giornata dedicata a sé. È quanto sostiene Marc Messe?gue? - figlio del celebre Maurice, pioniere della fitoterapia - che da anni collabora con il Park Hotel Ai Cappuccini di Gubbio dove realizza programmi di benessere personalizzati per raggiungere l'equilibrio piscofisico (e per dimagrire) grazie a un'alimentazione sana e attraverso soluzioni 100% naturali. Ladopo le feste In generale, dopo gli eccessi a tavola Marc Messegué consiglia unadi qualcheseguendo semplicemente un protocollo alimentare piu? leggero, con condimenti semplici ...

