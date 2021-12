Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna ieri tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi in Italia siamo state rilevate 78613 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi 513000 vacanze omicron settimana che si è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il rapido dilagare di omicron lascia a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni ed eliminarlo del tutto privacontatto che abbiano avuto contatti con positivi la misura libera i Disagi causati dalla carenza di personale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno emergenza covid Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna ieri tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi in Italia siamo state rilevate 78613 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi 513000 vacanze omicron settimana che si è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il rapido dilagare di omicron lascia a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni ed eliminarlo del tutto privacontatto che abbiano avuto contatti con positivi la misura libera i Disagi causati dalla carenza di personale ...

