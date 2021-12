Tampone Covid fai da te: come funziona, quanto costa e dove comprarlo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le lunghe file fuori dalle farmacie, le auto incolonnate ai drive in. E scene così da giorni, ormai, si vedono in tutta Italia, da Nord a Sud. La corsa al Tampone è partita, chi per ‘prevenzione’, chi perché ha avuto un contatto con un positivo. Ma c’è anche chi ha pensato bene di comprare i tamponi fai da te, di ‘travestirsi’ da infermiere e di testarsi a casa. Ma quanto sono affidabili? E dove comprare i test fai da te? Tampone Covid fai da te: quanto costa e dove comprarlo I tamponi Covid fai da te sono entrati in commercio da maggio, ma è ora con le festività natalizie che il loro utilizzo è aumentato. Viene venduto un po’ ovunque, dalle farmacie ai supermercati e il costo è ridotto, sicuramente più accessibile. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le lunghe file fuori dalle farmacie, le auto incolonnate ai drive in. E scene così da giorni, ormai, si vedono in tutta Italia, da Nord a Sud. La corsa alè partita, chi per ‘prevenzione’, chi perché ha avuto un contatto con un positivo. Ma c’è anche chi ha pensato bene di comprare i tamponi fai da te, di ‘travestirsi’ da infermiere e di testarsi a casa. Masono affidabili? Ecomprare i test fai da te?fai da te:I tamponifai da te sono entrati in commercio da maggio, ma è ora con le festività natalizie che il loro utilizzo è aumentato. Viene venduto un po’ ovunque, dalle farmacie ai supermercati e il costo è ridotto, sicuramente più accessibile. Il ...

