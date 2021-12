Sci alpino Bormio 2021, Casse: “Sono abbastanza soddisfatto, qui ci sentiamo a casa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sciatore alpino Mattia Casse, dopo l’ottimo decimo posto ottenuto nel Super G di Bormio 2021, ha raccontato le sue sensazioni: “Commentavo con il mio skiman, prima della partenza, che ormai Sono abbonato al numero uno: alla fine mi piace, lo interpreto sempre bene. Domani sarà un’altra gara, oggi ho fatto qualche errorino, avevo una velocità bassa prima del San Pietro e ho fatto un errore lì perché ho azzardato troppo, ma con l’1 ci poteva stare. La pista è bella, bellissima, finalmente qua ci sentiamo a casa. Sono abbastanza soddisfatto ma pensiamo a domani”. Buon tredicesimo posto anche per Christof Innerhofer che, al termine della gara, si è detto soddisfatto del risultato: “Ho trovato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lo sciatoreMattia, dopo l’ottimo decimo posto ottenuto nel Super G di, ha raccontato le sue sensazioni: “Commentavo con il mio skiman, prima della partenza, che ormaiabbonato al numero uno: alla fine mi piace, lo interpreto sempre bene. Domani sarà un’altra gara, oggi ho fatto qualche errorino, avevo una velocità bassa prima del San Pietro e ho fatto un errore lì perché ho azzardato troppo, ma con l’1 ci poteva stare. La pista è bella, bellissima, finalmente qua cima pensiamo a domani”. Buon tredicesimo posto anche per Christof Innerhofer che, al termine della gara, si è dettodel risultato: “Ho trovato ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - FrancescoRo98 : RT @ItaliaTeam_it: A Bormio per godersi la Coppa del Mondo di sci alpino, la canoista Stefanie Horn ci racconta il particolare rapporto con… - Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: A Bormio per godersi la Coppa del Mondo di sci alpino, la canoista Stefanie Horn ci racconta il particolare rapporto con… - infoitsport : Sci alpino: Petra Vlhova comanda a metà gara a Lienz, Brignone è 12ª, out Sophie Mathiou - infoitsport : Sci alpino: Brignone perde quattro posizioni, vince Petra Vlhova -