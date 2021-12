Salernitana, oggi giornata decisiva: attese due offerte per salvare il club (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Salernitana incrocia le dita. oggi dovrebbero arrivare due offerte per salvare il club Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante in casa Salernitana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono infatti attese due offerte per rilevare il club che potrebbero essere anche le due decisive in vista della scadenza fissata per la mezzanotte del 31 dicembre. Ieri gli imprenditori contatti da Domenico Cerruti hanno lavorato con l’avvocato Simone Ferrara per trovare la quadra e lanciarsi in quest’importante investimento calcistico. In serata mancavano ancora alcuni elementi e la cordata si è data appuntamento per questa mattina per sistemare il tutto e far avere la documentazione ai trustee della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Laincrocia le dita.dovrebbero arrivare dueperilQuella dipotrebbe essere unaimportante in casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono infattidueper rilevare ilche potrebbero essere anche le due decisive in vista della scadenza fissata per la mezzanotte del 31 dicembre. Ieri gli imprenditori contatti da Domenico Cerruti hanno lavorato con l’avvocato Simone Ferrara per trovare la quadra e lanciarsi in quest’importante investimento calcistico. In serata mancavano ancora alcuni elementi e la cordata si è data appuntamento per questa mattina per sistemare il tutto e far avere la documentazione ai trustee della ...

