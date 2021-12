Quarantena differenziata in base alle dosi di vaccino: le indicazioni del CTS al governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le anticipazioni dei giorni scorsi sono state confermate dalla riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che si è tenuta questa mattina. Gli esperti hanno redatto un verbale che è stato immediatamente inviato alla cabina di regina che precede l’imminente Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi. Si è parlato di Quarantena differenziata (tra i non vaccinati, coloro i quali hanno ricevuto solamente le prime due dosi e a chi è stato somministrato anche il richiamo, o booster) che potrebbe ben presto essere oggetto di un decreto legge che entrerà in vigore già nei prossimi giorni. E alcune differenziazioni riguardano anche il mondo del lavoro. Quarantena in base al vaccino, le indicazioni del Cts al governo Si tratta, ovviamente, di un orientamento ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le anticipazioni dei giorni scorsi sono state confermate dalla riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che si è tenuta questa mattina. Gli esperti hanno redatto un verbale che è stato immediatamente inviato alla cabina di regina che precede l’imminente Consiglio dei Ministri convocato a Palazzo Chigi. Si è parlato di(tra i non vaccinati, coloro i quali hanno ricevuto solamente le prime duee a chi è stato somministrato anche il richiamo, o booster) che potrebbe ben presto essere oggetto di un decreto legge che entrerà in vigore già nei prossimi giorni. E alcune differenziazioni riguardano anche il mondo del lavoro.inal, ledel Cts alSi tratta, ovviamente, di un orientamento ...

