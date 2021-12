“Preziosa Makers”: iscrizioni aperte per la mostra orafo artistico a Firenze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maestri orafi al lavoro“Le Arti Orafe” e “Artigiano e Palazzo” annunciano l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla prima edizione di Preziosa Makers Firenze – In occasione della Florence Jewellery Week che si terrà dal 28 aprile a 2 maggio 2022 in varie sedi museali e gallerie con mostre, incontri e manifestazioni dedicate al gioiello contemporaneo e alle nuove tecnologie, LAO Le Arti Orafe e Artigianato e Palazzo lanciano la prima edizione di Preziosa Makers. Si tratta di una nuova iniziativa nata per sostenere il settore orafo artistico duramente colpito dalla sempre attuale emergenza sanitaria. Il progetto offre visibilità e spazio a tanti creativi che potranno presentare le loro opere al pubblico di FJW, per una commercializzazione diretta ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maestri orafi al lavoro“Le Arti Orafe” e “Artigiano e Palazzo” annunciano l’apertura delleper partecipare alla prima edizione di– In occasione della Florence Jewellery Week che si terrà dal 28 aprile a 2 maggio 2022 in varie sedi museali e gallerie con mostre, incontri e manifestazioni dedicate al gioiello contemporaneo e alle nuove tecnologie, LAO Le Arti Orafe e Artigianato e Palazzo lanciano la prima edizione di. Si tratta di una nuova iniziativa nata per sostenere il settoreduramente colpito dalla sempre attuale emergenza sanitaria. Il progetto offre visibilità e spazio a tanti creativi che potranno presentare le loro opere al pubblico di FJW, per una commercializzazione diretta ...

“Preziosa Makers”: iscrizioni aperte per la mostra orafo artistico a Firenze L'Opinionista “Preziosa Makers”: iscrizioni aperte per la mostra orafo artistico a Firenze “Le Arti Orafe” e “Artigiano e Palazzo” annunciano l’apertura delle iscrizioni per partecipare alla prima edizione di Preziosa Makers FIRENZE – In occasione della Florence Jewellery Week che si terrà ...

Palazzo Corsini apre ai gioielli contemporanei Eva DesiderioÈ sempre una gioia quando nasce una fiera di moda. Stavolta non si tratta di vestiti o di pelletteria ma di oreficeria, contemporanea, innovativa e di ricerca. E’ di questi giorni la noti ...

