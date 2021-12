Petrucci accende la sua prima Dakar "E in MotoGp mi hanno dato del matto"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Petrucci accende

Quotidiano.net

Dalla pista allo sterrato dell'Arabia Saudita con la Ktm. Il via a Capodanno. "Sfida unica" di RICCARDO GALLIDopo il triplice fischio siun parapiglia in campo dopo che qualche parola di troppo ..., 14 s.t. Russo, 36 s.t. Pietrucci autogol, 45 s.t. Carissimi.Più che una gara, sarà una battaglia. Anzi, una guerra. E poi, gli ormai ex rivali o compagni di avvetura in MotoGp, mica ci sono andati per il sottile quando, quel giorno, Danilo Petrucci (nella foto ...PORTO SANT’ELPIDIO – Prezioso successo dell’Atletico Ascoli sul campo del Porto S. Elpidio. Gli ospiti schierano subito in campo l’ultimo arrivato, ovvero Andrea Petrucci, nel tridente offensivo accan ...