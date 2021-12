Pallamano | Emoter Adriatic Cup | Italia convincente | Belgio battuto 35-25

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una buonaottiene un successocontro il, nella sfida valida per il debutto degli Azzurri nell’Cup di, una competizione amichevole prima delle qualificazioni ai Mondiali del 2023, al via il 14 gennaio. A Chieti, la formazione di coach Trillini chiude la prima frazione in parità, sul 16-16. In avvio di ripresa, gli Azzurri tentano l’allungo, ma vengono subito ripresi dagli avversari sul 19 pari. A questo punto, la giovane selezionena aumenta l’intensità della difesa, oltre a confermare gli ottimi numeri in attacco, e allunga sul 26-20. Un divario che poi sale ancora, fino al 35-25 finale. Nella giornata di domani, sempre a Chieti, l’affronterà l’Arabia Saudita. SportFace.