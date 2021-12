Nuove immissioni in ruolo per vincitori del concorso straordinario 2020 di graduatorie pubblicate entro il 30 novembre (Di mercoledì 29 dicembre 2021) concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020: le graduatorie "tardive" pubblicate dopo il 31 agosto 2021, a immissioni in ruolo concluse per l'anno scolastico 2021/22 potranno ancora essere utilizzate per nuovi ruoli da conferire entro il 15 febbraio 2022. Con qualche distinguo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile: le"tardive"dopo il 31 agosto 2021, ainconcluse per l'anno scolastico 2021/22 potranno ancora essere utilizzate per nuovi ruoli da conferireil 15 febbraio 2022. Con qualche distinguo. L'articolo .

