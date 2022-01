NFT: in che modo ci cambieranno la vita (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutti negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare almeno una volta degli NFT, beni unici e inimitabili a portata di click. Alcuni pensano che cambieranno la vita delle persone. Altri che si tratti solo di speculazione, come nel caso di alcune figurine virtuali che sono arrivate a costare centinaia di migliaia di euro. Varie multinazionali e diverse imprese in giro per il mondo si stanno accostando a questa tecnologia all’avanguardia: Gucci, Dolce & Gabbana, Coca Cola, TikTok e Twitter ad esempio sono tra queste, difatti hanno già messo all’asta i loro primi NFT. Anche la famosa Katy Perry lo scorso 15 dicembre ha lanciato una sua prima collezione. Potenzialmente ognuno di noi può svegliarsi la mattina e decidere di creare, vendere o comprare oggetti virtuali su un marketplace come OpenSea, anche se con qualche difficoltà iniziale. Ciò accade ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutti negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare almeno una volta degli NFT, beni unici e inimitabili a portata di click. Alcuni pensano cheladelle persone. Altri che si tratti solo di speculazione, come nel caso di alcune figurine virtuali che sono arrivate a costare centinaia di migliaia di euro. Varie multinazionali e diverse imprese in giro per il mondo si stanno accostando a questa tecnologia all’avanguardia: Gucci, Dolce & Gabbana, Coca Cola, TikTok e Twitter ad esempio sono tra queste, difatti hanno già messo all’asta i loro primi NFT. Anche la famosa Katy Perry lo scorso 15 dicembre ha lanciato una sua prima collezione. Potenzialmente ognuno di noi può svegliarsi la mattina e decidere di creare, vendere o comprare oggetti virtuali su un marketplace come OpenSea, anche se con qualche difficoltà iniziale. Ciò accade ...

