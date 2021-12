Miriana Trevisan colpita da un grave lutto famigliare

Advertising

gsaporita : Miriana Trevisan colpita da un doloroso lutto.. CON IL CUORE NELLE MANI TI SONO VICINO. #Gfvip #GrandeFratello - saggioilmatto : Biagio D'Anelli sai che sei considerato solo perché purtroppo Miriana si è infatuata..ti abbiamo buttato fuori prop… - marinellapastor : RT @Ariel2575: La Miriana Trevisan dice di essere preoccupata per il figlio che la osserva nella Casa ma flirta con chi gli capita senza re… - blogtivvu : Lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio, straziante dolore al GF Vip - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6: Miriana Trevisan contro Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per le pulizie - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Una terribile notizia è appena arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip per. In confessionale le è stata infatti comunicata la notizia della morte di suo zio , una rivelazione che ha gelato la showgirl. Tornata poi tra i compagni,ha raccontato l'...in un confessionale ha attaccato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli per aver minacciato di nominare chi non fa le pulizie nella casa del Grande Fratello Vip 6. La questione dell'...Grave lutto per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: è morto lo zio, straziante dolore per la concorrente del reality show.Purtroppo queste feste di Natale per i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 diventano ancora più tristi, non solo per la lontananza dai loro cari ma anche per le notizie funeste che arrivano da fuori ...