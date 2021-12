Michael Schumacher, otto anni dal suo incidente. Le attuali condizioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 Era il 29 dicembre 2013 quando cambiò la vita dell’ex campione di F1, Michael Schumacher a seguito del terribile incidente sulle piste da sci francesi di Meribel. Si trovava lì in vacanza con il figlio Mick (allora 14 anni) e un gruppo di amici. Conosceva bene quelle piste anche se quella mattina non era convinto della neve. A svelarlo, solo recentemente, la moglie Corinna nel documentario in cui ha spiegato come il marito, la mattina dell’incidente, volesse proporre di andare a Dubai. Leggi anche: Jean Todt fiducioso su Michael Schumacher: “Migliorerà” Eppure alla fine rimasero lì. Il 29 dicembre cadde e sbattè la testa, con il casco, su una roccia. Venne subito soccorso e portato, in un secondo momento, a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’sugli sci il 29 dicembre 2013 Era il 29 dicembre 2013 quando cambiò la vita dell’ex campione di F1,a seguito del terribilesulle piste da sci francesi di Meribel. Si trovava lì in vacanza con il figlio Mick (allora 14) e un gruppo di amici. Conosceva bene quelle piste anche se quella mattina non era convinto della neve. A svelarlo, solo recentemente, la moglie Corinna nel documentario in cui ha spiegato come il marito, la mattina dell’, volesse proporre di andare a Dubai. Leggi anche: Jean Todt fiducioso su: “Migliorerà” Eppure alla fine rimasero lì. Il 29 dicembre cadde e sbattè la testa, con il casco, su una roccia. Venne subito soccorso e portato, in un secondo momento, a ...

