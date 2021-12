Mauro da Mantova, la testimonianza dall’ospedale: “Abbiamo fatto di tutto” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quando Mauro da Mantova era arrivato in ospedale i suoi polmoni erano già gravemente compromessi: la testimonianza del personale sanitario raccolta dal Corriere del Veneto. Sfiducia nella scienza, negazione della pandemia in atto e rifiuto delle cure, al costo di mettere a repentaglio la propria vita. Sono ormai quasi all’ordine del giorno le notizie dei no vax che, dopo essere risultati positivi al Covid, finiscono nei reparti di terapia intensiva in gravi condizioni di salute. La morte di Mauro da Mantova, alias Mauro Buratti, è solo uno dei casi più noti. (screenshot video)Divenuto una celebrità per i suoi interventi complottisti a La Zanzara, trasmissione di cui era spesso ospite, è morto nelle scorse ore in ospedale a Verona, dove qualche settimana fa era stato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quandodaera arrivato in ospedale i suoi polmoni erano già gravemente compromessi: ladel personale sanitario raccolta dal Corriere del Veneto. Sfiducia nella scienza, negazione della pandemia in atto e rifiuto delle cure, al costo di mettere a repentaglio la propria vita. Sono ormai quasi all’ordine del giorno le notizie dei no vax che, dopo essere risultati positivi al Covid, finiscono nei reparti di terapia intensiva in gravi condizioni di salute. La morte dida, aliasBuratti, è solo uno dei casi più noti. (screenshot video)Divenuto una celebrità per i suoi interventi complottisti a La Zanzara, trasmissione di cui era spesso ospite, è morto nelle scorse ore in ospedale a Verona, dove qualche settimana fa era stato ...

