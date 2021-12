Manovra | voto di fiducia alla Camera Le novità per imprese | lavoro e green

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il governo pone oggi 29 dicembre la questione disullaeconomica della legge di bilancio. Lo ha annunciato all’Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Ildovrebbe arrivare in serata. Poi toccherà all’esame degli ordini del giorno. L’ok definitivo al provvedimento nella stessa nottata o nella mattinata di domani 30 dicembre. A un soffio dall’esercizio provvisorio. Lae leCon lanasce presso il Mise il Fondo per il sostegnotransizione industriale: 150 milioni di euro dal 2022. L’obiettivo della normativa è di favorire l’adeguamento del sistema produttivo alle politiche europee. Il prossimo anno si prorogherà con 2 milioni di ...

Advertising

GiornalediMonte : Manovra, voto oggi: Governo pone fiducia - MaxxGhe : Manovra 2022, pensioni, Irpef, Superbonus. Tutti i provvedimenti al voto di fiducia: Pdf - gabrielepresutt : @elio_vito meno male, il tuo non voto è sinonimo di eccellente manovra... - Jammasrl : #AttualitàSX #Fisco #Ippica #Leggi #Politica Legge di Bilancio, oggi il voto di fiducia alla Camera - anna_mitica : Mi si nota di più se (pur essendo tra i partiti della maggioranza, che hanno concordato l'impianto della legge di… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra voto

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Maratone notturne, ritardi record e l'ok sul gong: dal Conte I l'approvazione dellaè ...... mentre i consigli regionali selezionino quelli della Camera Alta, per poi procedere ad un... frutto di unacostruita ad hoc per ostacolare il primo ministro e lo svolgimento del processo ...PESCARA – «Nessuna risorsa a disposizione di attività produttive e turismo. E nessuna convocazione della Giunta regionale alle parti sociali per illustrare dati, scelte e prospettive». Dodici sigle st ...Tra oggi e domani si chiuderà il tormentato iter della legge di bilancio, tra i malumori di opposizione e parte della maggioranza per la mancanza di confronto e discussione e per procedimenti come l'a ...