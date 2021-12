“Lo ha fatto apposta” GF Vip | Nathaly Caldonazzo ne è sicura | dentro la Casa è sempre più isolata

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è entrata nelladel Grande Fratello il 20 dicembre e ha avuto il primo incontro in assoluto con Giucas Casella. Deianira Marzano, esperta di gossip, sul suo profilo Instagram avevascoppiare una bomba: l’ipotesi che abbia firmato un contratto a tempo e dunque si saprebbe già, quando si concluderebbe la sua avventura nella trasmissione di Alfonso Signorini. Secondo quanto scritto e mostrato dalla famosa influencer,sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a Francesco Branchetti. E Deianira ha scritto: “Anche serisulta partecipare ad uno spettacolo prossimamente, bah. La30 giorni? Ma questa dura meno della ...

Advertising

speedhtr : ma io pensavo fosse un troll fatto apposta da uno di noi lool - Marinapolig : @gio88milano Una cosa è dire “non sono più attratto perché la vedo come una sorella” e n’altra è “come ho fatto a s… - Glicine00153383 : RT @LucfkK73: Esplodeva il nuovo anno: un caos di fango e di neve attraversato da mille carrozze, la città nel suo delirio ufficiale, fatto… - fr4ncescaa__ : @melissasantinii ah ma è fatto apposta? - RosarioGozza : RT @gi_pavanello: sembra fatto apposta: in caso di fallimento delle imprese italiane [anche nel settore alberghiero-turistico] poi arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto apposta

Cinematographe.it - FilmIsNow

... ma che è statodi proposito. Sarà vero o sta solo cercando di rimediare al 'disastro'? Su Twitter il regista ha condiviso la notizia scrivendo: 'Che occhio! Abbiamo lasciato la troupe, ...Si parla del nuovo ammortizzatore socialeper le famiglie e per chi ha a suo carico figli minorenni o maggiorenni, anche sofferenti di patologie disabilitanti. Per saperne di più ti ...Vediamo perché quel titolo è ancora a tutti gli effetti il loro, e perché pur volendo la regina Elisabetta stessa non potrebbe toglierglielo ...