“Lo chiedo a lei”. Alex Belli, nuovo colpo di scena tra lui e Delia Duran. La decisione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adesso vuole fare davvero sul serio Alex Belli, dopo la squalifica al ‘GF Vip’ e la pace con la sua Delia Duran. L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha infatti scritto una lunga lettera a sua moglie, nella quale le ha anche fatto una richiesta precisa. Parole che sicuramente avranno fatto piacere alla donna. Ha scelto ‘Novella 2000’ per rendere pubblica questa sua missiva, che fa comprendere che abbia decisamente grandi intenzioni. Il suo futuro lo vede infatti al fianco di lei. Alex Belli ha quindi detto: “Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Difficile che altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Adesso vuole fare davvero sul serio, dopo la squalifica al ‘GF Vip’ e la pace con la sua. L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha infatti scritto una lunga lettera a sua moglie, nella quale le ha anche fatto una richiesta precisa. Parole che sicuramente avranno fatto piacere alla donna. Ha scelto ‘Novella 2000’ per rendere pubblica questa sua missiva, che fa comprendere che abbia decisamente grandi intenzioni. Il suo futuro lo vede infatti al fianco di lei.ha quindi detto: “Cara, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Difficile che altri ...

