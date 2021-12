LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: Kilde domina, bravo Casse, Paris non si ripete (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 12.45 Guglielmo Bosca è 28° a 2.60. 12.40 Il tedesco Josef Ferstl è 18° in 1:29.85 (+1.90), mentre il canadese Broderick Thompson è 30° ed ultimo in 1:31.65, a 3.70. 12.36 Nono il transalpino Blaise Giezendanner in 1:29.41 (+1.46), scivola al 10° posto Mattia Casse. 12.34 Settimo l’elvetico Stefan Rogentin in 1:29.30 (+1.35), 22° l’altro svizzero Justin Murisier in 1:30.41 (+2.46). SCI alpino – Primo podio in carriera per Haaser, prima di oggi aveva due top 10 12.30 L’austriaco Raphael Haaser è secondo a 0?72 da Kilde! SCI alpino – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI12.45 Guglielmo Bosca è 28° a 2.60. 12.40 Il tedesco Josef Ferstl è 18° in 1:29.85 (+1.90), mentre il canadese Broderick Thompson è 30° ed ultimo in 1:31.65, a 3.70. 12.36 Nono il transBlaise Giezendanner in 1:29.41 (+1.46), scivola al 10° posto Mattia. 12.34 Settimo l’elvetico Stefan Rogentin in 1:29.30 (+1.35), 22° l’altro svizzero Justin Murisier in 1:30.41 (+2.46). SCI– Primo podio in carriera per Haaser, prima di oggi aveva due top 10 12.30 L’austriaco Raphael Haaser è secondo a 0?72 da! SCI– ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bormio in DIRETTA: Kilde fa il vuoto Mattia Casse in top10. Paris distante - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: Kilde fa il vuoto, Mattia Casse in top10. Paris distante - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Lienz in DIRETTA: Vlhova in testa, ma non domina. 12ma Brignone, alle 13.00 la seconda manc… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Bormio 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lienz in DIRETTA: Petra Vlhova davanti Gisin a un soffio - #alpino #Slalom #Lienz #DIRETTA: -