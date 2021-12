Legnini: "Progetti per la ricostruzione post terremoto entro il 30 giugno o ci saranno sanzioni" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Dei 60mila edifici da ricostruire nel Centro Italia, solo per 21mila è pronto il progetto mentre per 39mila deve ancora essere presentato: è l'allarme lanciato dal commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Giovanni Legnini, che in una conferenza stampa da remoto ha preannunciato un'ordinanza entro la fine dell'anno per imprimere un'accelerazione. In particolare tutti i titolari di Contributo di autonoma sistemazione e i detentori delle casette Sae "dovranno presentare la domanda entro il 30 giugno" o andranno incontro a sanzioni, ha spiegato l'ex vicepresidente del Csm. “Nel caso dei percettori del Contributo di autonoma sistemazione potremmo prevedere la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Dei 60mila edifici da ricostruire nel CItalia, solo per 21mila è pronto il progetto mentre per 39mila deve ancora essere presentato: è l'allarme lanciato dal commissario straordinario alla, Giovanni, che in una conferenza stampa da remoto ha preannunciato un'ordinanzala fine dell'anno per imprimere un'accelerazione. In particolare tutti i titolari di Contributo di autonoma sistemazione e i detentori delle casette Sae "dovranno presentare la domandail 30" o andranno incontro a, ha spiegato l'ex vicepresidente del Csm. “Nel caso dei percettori del Contributo di autonoma sistemazione potremmo prevedere la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla ...

Advertising

sulsitodisimone : Legnini: 'Progetti per la ricostruzione post terremoto entro il 30 giugno o ci saranno sanzioni' - AnsaAbruzzo : Terremoto: Legnini, titolari Cas e Sae presentino progetti - AnsaMarche : Terremoto: Legnini, titolari Cas e Sae presentino progetti. 'Entro 30 giugno 2022 per ricostruzione, altrimenti san… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Terremoto: Legnini, titolari Cas e Sae presentino progetti. 'Entro 30 giugno 2022 per ricostruzione, altrimenti sanzioni… - AnsaRomaLazio : Terremoto: Legnini, titolari Cas e Sae presentino progetti. 'Entro 30 giugno 2022 per ricostruzione, altrimenti san… -