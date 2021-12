La Lega di Giorgetti ferma Draghi sul super green pass esteso ai lavoratori (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri si diceva “domani” e solo di pomeriggio si stabiliva “il Cdm si tiene stasera, 29 dicembre”. Per tutto il giorno i ministri hanno in messo in dubbio che il Consiglio sarebbe stato convocato. Nessuno era nelle condizioni di confermare. Le speculazioni tantissime. Le misure tutte possibili e dunque tutte mezze false. Il Cts è rimasto riunito per due ore. La cabina di regia si è aperta solo alle 16,30. Il Cdm dopo. Tardi. Erano le 19,30. Il governo ha chiesto alla comunità scientifica di pronunciarsi sulla riduzione della quarantena (per chi entrava in contatto con un positivo) e la comunità scientifica ha risposto che si può eliminare “ma solo per i vaccinati con booster” e solo per gli impiegati “nei servizi essenziali”. Le misure varate, ma nel momento in cui si scrive, sarebbero queste: certa la cancellazione della quarantena per i trivaccinati, discussa e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ieri si diceva “domani” e solo di pomeriggio si stabiliva “il Cdm si tiene stasera, 29 dicembre”. Per tutto il giorno i ministri hanno in messo in dubbio che il Consiglio sarebbe stato convocato. Nessuno era nelle condizioni di conre. Le speculazioni tantissime. Le misure tutte possibili e dunque tutte mezze false. Il Cts è rimasto riunito per due ore. La cabina di regia si è aperta solo alle 16,30. Il Cdm dopo. Tardi. Erano le 19,30. Il governo ha chiesto alla comunità scientifica di pronunciarsi sulla riduzione della quarantena (per chi entrava in contatto con un positivo) e la comunità scientifica ha risposto che si può eliminare “ma solo per i vaccinati con booster” e solo per gli impiegati “nei servizi essenziali”. Le misure varate, ma nel momento in cui si scrive, sarebbero queste: certa la cancellazione della quarantena per i trivaccinati, discussa e ...

