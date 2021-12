La busta con polvere bianca sospetta e una lettera minatoria dei no vax al ministro Patuanelli

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le minacce dei no vax agli esponenti politici passano dalle chat alla realtà. Dopo aver istigato alla violenza contro Draghi, Bonaccini, Zaia, pubblicando su Telegram i loro indirizzi e numeri di telefono, adesso è il turno deldelle Politiche agricole nonché capodelegazione del Movimento 5 Stelle al governo, Stefano. Nella serata di ieri gli è stata fatta recapitare unacontenente dellainsieme a unamolto esplicita. Nei primi momenti era circolata la notizia che unasarebbe esplosa al ministero della Politiche agricole ma questa notizia è stata rapidamente smentita. “Si smentisce la notizia dell’esplosione di unaal ministero delle ...

