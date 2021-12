Italia in preghiera: diretta TV dalla Cripta della Cattedrale di Trani (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’importante iniziativa con la diretta settimanale della recita del Santo Rosario, questa volta sarà trasmessa da Trani. Un momento di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Puglia, alla Cripta della Cattedrale di Trani. La preghiera incessante di ogni mercoledì. Il Rosario da Trani L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’importante iniziativa con lasettimanalerecita del Santo Rosario, questa volta sarà trasmessa da. Un momento diche unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’appuntamento fa tappa questa sera in Puglia, alladi. Laincessante di ogni mercoledì. Il Rosario daL'articolo proviene da La Luce di Maria.

