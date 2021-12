Inter, i tre candidati per il vice Perisic! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ Inter pensa al futuro e va alla ricerca di un vice Perisic nel caso in cui l’esterno croato decisejdde di non rinnovare questa estate quando il suo contratto andrà in scadenza. I nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono diversi ma tutti di prima fascia. Nandez Mercato Inter I principali candidati per sostituire Perisic, ma anche per completare il reparto degli esterni nerazzurri sono Nandez, l’ uruguaiano in forza al Cagliari è sul taccuino dell Inter da ormai più di un anno e vista la situazione drastica del Cagliari sembra il momento buono per separarsi. L’ Inter pensa anche però a Lucas Digne, l’ ex Roma attualmente all’Everton è in uscita dalla squadra inglese e fa gola a molte squadre; ultimo nome che era già stato sondato in passato è quello di Kostic, l’esterno ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’pensa al futuro e va alla ricerca di unPerisic nel caso in cui l’esterno croato decisejdde di non rinnovare questa estate quando il suo contratto andrà in scadenza. I nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono diversi ma tutti di prima fascia. Nandez MercatoI principaliper sostituire Perisic, ma anche per completare il reparto degli esterni nerazzurri sono Nandez, l’ uruguaiano in forza al Cagliari è sul taccuino dellda ormai più di un anno e vista la situazione drastica del Cagliari sembra il momento buono per separarsi. L’pensa anche però a Lucas Digne, l’ ex Roma attualmente all’Everton è in uscita dalla squadra inglese e fa gola a molte squadre; ultimo nome che era già stato sondato in passato è quello di Kostic, l’esterno ...

