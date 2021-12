Il ragazzo positivo che rifiuta il ricovero e fugge dal pronto soccorso con il catetere ancora attaccato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aumentano con l’aumentare dei contagi i casi di intimidazione e mancanza di rispetto verso i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è successo in Sicilia: un giovane positivo e non vaccinato rifiutava il ricovero nel reparto Covid, così è fuggito dal pronto soccorso mentre aveva ancora catetere e flebo attaccate. Il tutto è avvenuto ieri sera all’Ospedale Civico Cervello di Palermo: un giovane, positivo al tampone, è scappato con l’aiuto dei suoi familiari che lo avevano accompagnato al nosocomio ed erano concordi con il rifiuto del ricovero suggeritogli dai medici. Gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per riportare la calma e cercare di rintracciare il paziente: adesso anche ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aumentano con l’aumentare dei contagi i casi di intimidazione e mancanza di rispetto verso i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è successo in Sicilia: un giovanee non vaccinatova ilnel reparto Covid, così è fuggito dalmentre avevae flebo attaccate. Il tutto è avvenuto ieri sera all’Ospedale Civico Cervello di Palermo: un giovane,al tampone, è scappato con l’aiuto dei suoi familiari che lo avevano accompagnato al nosocomio ed erano concordi con il rifiuto delsuggeritogli dai medici. Gli agenti di polizia sono dovuti intervenire per riportare la calma e cercare di rintracciare il paziente: adesso anche ...

