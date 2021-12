Il legale del Milan Cantamessa | «Lo scudetto lo vincerà l’Inter Per i rossoneri e il Napoli troppe assenze»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Leandroè ildelma è anche uno dei massimi esperti di diritti audiovisivi e dello sport nel nostro Paese. Poche ore fa è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Ecco alcune delle dichiarazioni. Sul campionato.? Tanto lolosono squadre piene di, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita poi la situazione si fa difficile. Su Donnarumma. Non so se Donnarumma si è pentito ma francamente non ci interessa. Il presente è Maignan che non l’ha fatto rimpiangere per nulla. Non so se il procuratore di Donnarumma faccia del tuttoesse del calciatore, ho i miei ...