Il farmacista di Viareggio spiega il video sui tamponi positivi dei vaccinati: «Non sono no-vax» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra una comunicazione e l'altra sulle iniziative che ha messo in piedi all'interno della sua farmacia di Viareggio per contrastare la diffusione del contagio (e tracciare, dunque, i cittadini positivi al coronavirus per evitare che questi possano trascorrere le feste trasmettendo il virus ai familiari e agli amici), il farmacista Giovanni Bergamini – un suo video era diventato virale soprattutto in ambienti no-vax – ha voluto chiarire le sue intenzioni: il farmacista di Viareggio non è un no-vax e – anzi – quel termine non gli piace affatto.

