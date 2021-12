Il Dortmund in pressing Haaland, dica se vuol partire (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Borussia Dortmund avrebbe posto una sorta di ultimatum a Erling Haaland, chiedendogli di fare una scelta sul suo futuro entro la fine di febbraio. Lo scrive il tabloid tedesco "Bild", citando fonti ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Borussiaavrebbe posto una sorta di ultimatum a Erling, chiedendogli di fare una scelta sul suo futuro entro la fine di febbraio. Lo scrive il tabloid tedesco "Bild", citando fonti ...

Ultime Notizie dalla rete : Dortmund pressing Il Dortmund in pressing Haaland, dica se vuol partire Il Borussia Dortmund avrebbe posto una sorta di ultimatum a Erling Haaland, chiedendogli di fare una scelta sul suo futuro entro la fine di febbraio. Lo scrive il tabloid tedesco "Bild", citando fonti vicine alla ...

Lorenzo Lucca come Verratti? Chi è il gioiello che la Serie A sta per perdere senza vederlo giocare Non a caso Milan e Borussia Dortmund, in vista di un futuro non troppo remoto - Ibra ha 40 anni, Haaland ha una clausola da 75 milioni e il Manchester City in pressing - senza i rispettivi totem ...

