Il Club del Libro Nerd: Lo scrigno cremisi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi il nostro Club vuol parlare di Lo scrigno cremisi di Antonello Venditti (non il cantante eh), il primo capitolo della Saga delle Mutazioni, una trilogia che si compone, oltre che de Lo scrigno cremisi, de Il cuore di pietra e La figlia delle stelle. Il Libro è edito da Dark Zone (2019 – 404 pagine) che ringraziamo per la copia omaggio e la pregevolezza dell’edizione. Photo Credits: Dark ZoneLa Trama in breve Kabian fa gli stessi incubi da quando è piccolo; un problema che lo ha segnato e che gli fa pensare di essere nato sotto una cattiva stella. Durante un viaggio di lavoro con suo padre trova un antichissimo oggetto a forma di uovo e decide di venderlo a re Almon, con l’appoggio del genitore, permettendo così non solo a se stesso, ma a tutta la sua famiglia, di migliorare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Oggi il nostrovuol parlare di Lodi Antonello Venditti (non il cantante eh), il primo capitolo della Saga delle Mutazioni, una trilogia che si compone, oltre che de Lo, de Il cuore di pietra e La figlia delle stelle. Ilè edito da Dark Zone (2019 – 404 pagine) che ringraziamo per la copia omaggio e la pregevolezza dell’edizione. Photo Credits: Dark ZoneLa Trama in breve Kabian fa gli stessi incubi da quando è piccolo; un problema che lo ha segnato e che gli fa pensare di essere nato sotto una cattiva stella. Durante un viaggio di lavoro con suo padre trova un antichissimo oggetto a forma di uovo e decide di venderlo a re Almon, con l’appoggio del genitore, permettendo così non solo a se stesso, ma a tutta la sua famiglia, di migliorare ...

