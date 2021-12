Icardi "Super Saiyan": Maurito diventa biondo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'attaccante del Paris Saint - Germain Mauro Icardi cambia look: eccolo con i capelli tinti biondo platino. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'attaccante del Paris Saint - Germain Maurocambia look: eccolo con i capelli tintiplatino.

Advertising

wN8DVaRfgnH6B6x : @romeoagresti @GoalItalia Auguro a Mauro Icardi di venire alla Juventus, un super giocatore che conosce il calcio in Italia - wN8DVaRfgnH6B6x : @Gazzetta_it Auguro a Mauro Icardi di venire alla Juventus, un super giocatore che conosce il calcio in Italia - gilnar76 : @chiaracorazzari come al solito tanti noni il piu probabile era icardi fino a qualche giorno fa, ora vedremo, per i… - JuventusUn : #Juventus, super scambio con il #Psg: #Leonardo offre due giocatori per #Arthur | C'e l'ok clamoroso di.. DOPPIO CO… - JuventusUn : #Juventus, super scambio con il #Psg: #Leonardo offre due giocatori per #Arthur | C'e l'ok clamoroso di.. DOPPIO CO… -