Grita Loebsack | il colosso Nivea punta su una stella del beauty

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è il nuovo presidente dinel settore della produzione e vendita di prodotti per la cura del corpo. Il brand è di proprietà della società tedesca Beiersdorf. Attuale direttrice Marketing di Essilor, all’interno del gruppo EssilorLuxottica, lainizia la sua carriera proprio nel mondo della cosmetica. Nel 1996, infatti, entra a far parte di L’Oréal, dove ricopre varie posizioni di marketing e di direzione per 16 anni, in particolare come direttrice del Marketing internazionale dei prodotti per la cura della pelle di L’Oréal Paris e direttrice generale di Vichy. La nuova presidente dientrerà a far parte anche del consiglio di vigilanza di Beiersdorf; nei primi nove mesi del suo esercizio 2021 il gruppo ha registrato un fatturato di 5,8 ...