Gli chiedono 20mila euro per cambiare le batterie, fa esplodere la sua Tesla con la dinamite (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo che l’officina a cui si era rivolto gli aveva chiesto 20mila euro per sostituire le batterie della sua Tesla Model S, l’aveva detto: “La farò esplodere“. E così ha fatto, accordandosi con un gruppo di YouTuber che hanno caricato la sua auto di dinamite e poi le hanno dato poi fuoco. Sta facendo il giro del mondo la notizia dell’insolita forma di protesta attuata da Tuomas Katainen, un finlandese che si è trovato a fare i conti con un pessimo acquisto. I fatti sono successi in Finlandia, a una manciata di chilometri da Helsinki, come riferisce Sky News. L’uomo ha spiegato di aver acquistato la sua Tesla Model S del 2013 usata: per i primi 1500 chilometri non ha avuto nessun problema, anzi, era soddisfatto dell’acquisto. Poi però, un bel giorno, è apparso un codice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo che l’officina a cui si era rivolto gli aveva chiestoper sostituire ledella suaModel S, l’aveva detto: “La farò“. E così ha fatto, accordandosi con un gruppo di YouTuber che hanno caricato la sua auto die poi le hanno dato poi fuoco. Sta facendo il giro del mondo la notizia dell’insolita forma di protesta attuata da Tuomas Katainen, un finlandese che si è trovato a fare i conti con un pessimo acquisto. I fatti sono successi in Finlandia, a una manciata di chilometri da Helsinki, come riferisce Sky News. L’uomo ha spiegato di aver acquistato la suaModel S del 2013 usata: per i primi 1500 chilometri non ha avuto nessun problema, anzi, era soddisfatto dell’acquisto. Poi però, un bel giorno, è apparso un codice ...

