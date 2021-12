Ginter e non solo: l’Inter guarda in casa Moenchengladbach per il mercato estivo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) l’Inter al lavoro anche per programmare il mercato estivo Nonostante manchi ancora mezza stagione, in casa Inter si programma quello che potrebbe essere il mercato estivo. Oltre ad Onana il club nerazzurro è al lavoro per portare un altro parametro a zero: si tratta di Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach. Oltre al difensore, per Tuttosport, il club di Viale della Liberazione, starebbe sondando altri due profili del club tedesco: Marcus Thuram e Zakaria. “Gli altri tre giocatori sono obiettivi per l’estate: il difensore Ginter è in scadenza a giugno ed è in cima alla lista come nuovo possibile colpo a zero dopo il portiere Onana; è in scadenza anche il centrocampista svizzero Zakaria, ma su di lui c’è già mezza Europa e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)al lavoro anche per programmare ilNonostante manchi ancora mezza stagione, inInter si programma quello che potrebbe essere il. Oltre ad Onana il club nerazzurro è al lavoro per portare un altro parametro a zero: si tratta di Matthiasdel Borussia. Oltre al difensore, per Tuttosport, il club di Viale della Liberazione, starebbe sondando altri due profili del club tedesco: Marcus Thuram e Zakaria. “Gli altri tre giocatori sono obiettivi per l’estate: il difensoreè in scadenza a giugno ed è in cima alla lista come nuovo possibile colpo a zero dopo il portiere Onana; è in scadenza anche il centrocampista svizzero Zakaria, ma su di lui c’è già mezza Europa e ...

