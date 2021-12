Fiore che si lamenta di stare in cella con un positivo è lo stesso che vietava il Green Pass agli iscritti a Forza Nuova? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roberto Fiore le sta provando tutte per uscire dal carcere di Poggioreale a Napoli, nel quale si trova recluso per aver guidato l’assalto alla Cgil dello scorso 10 ottobre insieme a Giuliano Castellino. I due leader di Forza Nuova si erano visti respingere la richiesta di arresti domiciliari già lo scorso 23 dicembre, con il Gip del Tribunale di Roma che ritenne la misura non adeguata vista la loro pericolosità e i due che in quell’occasione parlarono di “processo politico”. Ora Nicola Trisciuoglio, che difende Fiore, ha annunciato che presenterà una Nuova revoca della custodia in carcere, questa volta per motivi di salute. “Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale dove è recluso Roberto Fiore – dice il legale – è risultato positivo al ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Robertole sta provando tutte per uscire dal carcere di Poggioreale a Napoli, nel quale si trova recluso per aver guidato l’assalto alla Cgil dello scorso 10 ottobre insieme a Giuliano Castellino. I due leader disi erano visti respingere la richiesta di arresti domiciliari già lo scorso 23 dicembre, con il Gip del Tribunale di Roma che ritenne la misura non adeguata vista la loro pericolosità e i due che in quell’occasione parlarono di “processo politico”. Ora Nicola Trisciuoglio, che difende, ha annunciato che presenterà unarevoca della custodia in carcere, questa volta per motivi di salute. “Un uomo detenuto nelladel carcere di Poggioreale dove è recluso Roberto– dice il legale – è risultatoal ...

