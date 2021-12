"Dalla parte della gente che ha paura". Vaccino, impensabile Celentano: la cannonata contro Enrico Mentana (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'affondo di fine anno, quello di Adriano Celentano, che si ri-palesa su Instagram con un lungo video in cui pontifica su Covid, Vaccino, no-vax e trasmissioni televisive. Un affondo che sfrutta le immagini di controcorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, con spezzoni di Maria Giovanna Maglie, del medico Andrea Stramezzi e anche di Fabrizio Pregliasco, il celebre virologo a cui il Molleggiato non fa sconti. "Lui è così, non sempre ma a volte stona anche quando non canta", picchia durissimo Celentano contro Pregliasco, il riferimento è ovviamente alla performance canora natalizia dell'esperto, che si era esibito a Un giorno da pecora insieme ad Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. Quindi, sulle terapie alternative citate Dalla Maglie, il cantante afferma: "Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'affondo di fine anno, quello di Adriano, che si ri-palesa su Instagram con un lungo video in cui pontifica su Covid,, no-vax e trasmissioni televisive. Un affondo che sfrutta le immagini dicorrente, il programma di Veronica Gentili in onda su Rete 4, con spezzoni di Maria Giovanna Maglie, del medico Andrea Stramezzi e anche di Fabrizio Pregliasco, il celebre virologo a cui il Molleggiato non fa sconti. "Lui è così, non sempre ma a volte stona anche quando non canta", picchia durissimoPregliasco, il riferimento è ovviamente alla performance canora natalizia dell'esperto, che si era esibito a Un giorno da pecora insieme ad Andrea Crisanti e Matteo Bassetti. Quindi, sulle terapie alternative citateMaglie, il cantante afferma: "Le ...

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - raffaellapaita : «Noi siamo i riformisti. Quelli che votano il JobsAct, non quelli che scioperano contro #Draghi. Quelli che stanno… - AlbertoBagnai : Eppure non è difficile! Guardate questo: - grigiocemento : @Gigadesires Lui sarà anche dalla parte della scienza, ma la scienza pare non essere dalla sua. - ZioKlint : RT @Gigadesires: Sempre dalla parte de #lascienza. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla parte Sostenibilità imprese, Confcommercio Lombardia e A2A lanciano il tool online per l'autovalutazione Con Cresciamo Sostenibili vogliamo fornire agli imprenditori uno strumento utile, da una parte, a ... "In coerenza con il proprio Piano Industriale guidato dalla sostenibilita`, A2A vuole contribuire ...

Ghostbusters, Sony include il film del 2016 nella Ultimate Collection Aveva infatti parlato di una "svista" della Sony, ricordando come anche il suo film fosse parte del franchise (per quanto fuori dalla continuity narrativa dei film dei due Reitman). Ora, secondo ...

Caterina Balivo: «Dalla parte dei cattivi» Vanity Fair Italia Il Messaggero – Kurzawa-Lazio, PSG disposto ad accollarsi parte dello stipendio Francese classe 1992, è a Parigi dal 2015 e considera la sua avventura praticamente giunta al termine. Nelle ultime ore, secondo quanto si legge, il PSG avrebbe dato anche il via libera per ...

L'Attacco dei Giganti 4, il doppiatore di Reiner sulla parte 2: "sorpasserà la parte 1" Con l'avvicinarsi del debutto della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 si sono moltiplicate ... della saga anticipando gli spettatori al miglioramento tecnico messo in campo dallo studio di animazione ...

Con Cresciamo Sostenibili vogliamo fornire agli imprenditori uno strumento utile, da una, a ... "In coerenza con il proprio Piano Industriale guidatosostenibilita`, A2A vuole contribuire ...Aveva infatti parlato di una "svista" della Sony, ricordando come anche il suo film fossedel franchise (per quanto fuoricontinuity narrativa dei film dei due Reitman). Ora, secondo ...Francese classe 1992, è a Parigi dal 2015 e considera la sua avventura praticamente giunta al termine. Nelle ultime ore, secondo quanto si legge, il PSG avrebbe dato anche il via libera per ...Con l'avvicinarsi del debutto della parte 2 de L'Attacco dei Giganti 4 si sono moltiplicate ... della saga anticipando gli spettatori al miglioramento tecnico messo in campo dallo studio di animazione ...