Dalla A alla Z, l'alfabeto della Roma: il 2021 se ne va tra le delusioni di Fonseca e le ambizioni di Mourinho (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ASTINENZA Se ne va, tristemente, un altro anno, l'ennesimo senza una mezza vittoria. Zero assoluto, dal maggio del 2008. Il Romanista soffre, vive nella sua frustrazione. E spera sia l'ultimo anno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ASTINENZA Se ne va, tristemente, un altro anno, l'ennesimo senza una mezza vittoria. Zero assoluto, dal maggio del 2008. Ilnista soffre, vive nella sua frustrazione. E spera sia l'ultimo anno ...

Advertising

MSF_ITALIA : SIAMO FELICI per l'assegnazione del porto di Augusta alla #GeoBarents. Un salvataggio può finire solo con l’arrivo… - CottarelliCPI : Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato… - _Nico_Piro_ : #Afghanistan #28dicembre vi racconto questa storia perchè è esemplificativa di come certa politica si approcci alla… - MauroASaba : RT @vitalbaa: Cosa si sa oggi, 29/12, che non si sapesse il 24/12, data dell'ultimo DL? Solo che il sistema tamponi non ha retto. Così so… - DemosVideogamer : RT @vitalbaa: Cosa si sa oggi, 29/12, che non si sapesse il 24/12, data dell'ultimo DL? Solo che il sistema tamponi non ha retto. Così so… -