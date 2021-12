Crollata una palazzina nel Pistoiese: illesi i residenti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una palazzina è Crollata poco prima dell'alba di mercoledì 29 dicembre 2021 a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. L'allarme scattato intorno alle 5.45: quando i vigili del fuoco sono arrivati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unapoco prima dell'alba di mercoledì 29 dicembre 2021 a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. L'allarme scattato intorno alle 5.45: quando i vigili del fuoco sono arrivati ...

Advertising

RaiNews : E' crollata una miniera d'oro in Sudan, il bilancio delle vittime prevede finora, purtroppo, 31 morti. - Affaritaliani : Crollata una palazzina nel Pistoiese: illesi i residenti - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Crollata una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Illesi gli abitanti, usciti dalle case poco prima del… - TgrRaiToscana : Crollata una palazzina a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. Illesi gli abitanti, usciti dalle case poco prim… - EgidioOnofrio : RT @HoaraBorselli: Intanto a Carmagnola è crollata una porzione di controsoffitto di una scuola elementare, una ferita. A Pordenone crollat… -