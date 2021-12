"Covid, la nuova onda d'urto in arrivo". Quando ci sarà il boom della Omicron: numeri sconvolgenti, lockdown di fatto? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A un passo dagli 80mila contagi al giorno, ma la quarta ondata del Covid, sulla spinta della variante Omicron, è ancora lontana dal "picco". Il record storico di positivi dall'inizio della pandemia nel febbraio 2020, registrato con il bollettino del 28 dicembre, è insomma destinato a impallidire di fronte a quanto accadrà tra qualche settimana. Ad anticiparlo è Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, che al Giornale spiega come i modelli utilizzati fin qui per arginare il virus, quarantena, isolamento, tamponi e vaccini, debbano essere rivisti e corretti. Ridurre la quarantena, ad esempio, è una ipotesi percorribile. "All'inizio i giorni erano 14 poi sono stati ridotti - spiega il professore, da qualche giorno anche membro dello Scientific Advisory ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A un passo dagli 80mila contagi al giorno, ma la quartata del, sulla spintavariante, è ancora lontana dal "picco". Il record storico di positivi dall'iniziopandemia nel febbraio 2020, registrato con il bollettino del 28 dicembre, è insomma destinato a impallidire di fronte a quanto accadrà tra qualche settimana. Ad anticiparlo è Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, che al Giornale spiega come i modelli utilizzati fin qui per arginare il virus, quarantena, isolamento, tamponi e vaccini, debbano essere rivisti e corretti. Ridurre la quarantena, ad esempio, è una ipotesi percorribile. "All'inizio i giorni erano 14 poi sono stati ridotti - spiega il professore, da qualche giorno anche membro dello Scientific Advisory ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con Novavax sono 5 i vaccini anticovid autorizzati in Italia. E' prodotto con una nuova tecnologia, non ha bisogno… - moliveri70 : RT @AlbertoContri: Con Jovanotti e i Ferragnez è partita la nuova propaganda: abbiamo il Covid, ma non ci fa niente perchè siamo vaccinati!… - CaristiP : RT @AlbertoContri: Con Jovanotti e i Ferragnez è partita la nuova propaganda: abbiamo il Covid, ma non ci fa niente perchè siamo vaccinati!… - MariaJa41457274 : @Valter10659644 Voi chi? non sapevo manco esistesse! Forse ti sfugge qualcosa, anche di covid muore gente che ha p… - nuova_venezia : Olindo Sartore era in pensione, dopo aver lavorato come operaio a Venezia e Mestre Era ricoverato in ospedale dalla… -