Covid, aumentano le disdette per il cenone di capodanno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il prossimo capodanno vedrà nuovamente la ristorazione accogliere la clientela nei propri locali. Tuttavia le aspettative rischiano di rimanere disattese per i 70 mila ristoranti che apriranno le porte a chi vorrà celebrare l’arrivo del 2022 con una cena fuori casa. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il prossimovedrà nuovamente la ristorazione accogliere la clientela nei propri locali. Tuttavia le aspettative rischiano di rimanere disattese per i 70 mila ristoranti che apriranno le porte a chi vorrà celebrare l’arrivo del 2022 con una cena fuori casa. sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Covid, aumentano le disdette per il cenone di capodanno - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, aumentano le disdette per il cenone di capodanno - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, aumentano le disdette per il cenone di capodanno - - ChristianValse4 : I morti da vaccinazione di massa aumentano in modo esponenziale. Lotta per la libertà di tutti. Fermiamo insieme qu… - Ftbnews24 : ???? #Campionato Primavera, aumentano i casi Covid: si va verso lo stop #Fiorentina #Vlahovic #VeronaFiorentina… -