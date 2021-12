CorrSport | Toronto | offerta da 10 milioni per Insigne | la reazione di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilfa sul serio per Lorenzo. Secondo il Corriere dello Sport, il capitano sempre più lontano da Napoli. Ilpunta forte su Lorenzo. Il club canadese si sta muovendo con decisione per portare in MLS l’attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno trae i partenopei per strappare il numero 24 agli ‘Azzurri’ a parametro zero. Da tempo ilha avviato i contatti con l’entourage di Lorenzo. I canadesi vogliono sfruttare la situazione di stallo nella trattativa per il rinnovo tra il presidente Aurelio Dee il calciatore per convincerlo ad accettare la nuova sfida oltreoceano. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello ...