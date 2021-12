Contagi in aumento, Lazio in giallo da inizio gennaio. Marche sempre più vicine alla zona arancione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lazio in zona gialla da gennaio. Con il picco di casi di Coronavirus (5.248 nelle ultime 24 ore) e l’aumento dell’indice Rt a 1.08 e dei tassi di occupazione di area medica e intensiva, la Regione va verso il cambio colore. «Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dalla prima settimana di gennaio», ha dichiarato oggi, 29 dicembre, l’assessore alla Salute D’Amato. Oggi i decessi sono 10 (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. Marche in arancione Un nuovo picco di positivi è stato registrato anche nelle Marche, che si avvicinano alla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ingida. Con il picco di casi di Coronavirus (5.248 nelle ultime 24 ore) e l’dell’indice Rt a 1.08 e dei tassi di occupazione di area medica e intensiva, la Regione va verso il cambio colore. «Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore dprima settimana di», ha dichiarato oggi, 29 dicembre, l’assessoreSalute D’Amato. Oggi i decessi sono 10 (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%.inUn nuovo picco di positivi è stato registrato anche nelle, che si avvicinano...

